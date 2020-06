Auch in Salzburg kommt der Sport abseits des Profifußballs wieder langsam in die Gänge: Die Golf-Staatsmeisterschaft ab Donnerstag im GC Zell am See ist der Auftakt in einen Sommer und Herbst, der Topstars ins Land lockt. Unter anderem die Leichtathletik-WM-Medaillengewinner Weißhaidinger und Preiner bei der ÖM in Rif und die Mountainbike-Elite bei der WM in Leogang.