Im Mai waren in Oberösterreich fast 10.800 junge Menschen entweder arbeitslos, in Schulung oder auf Lehrstellensuche – ein Anstieg um 40%. Die diesjährigen Schulabgänger sind noch nicht eingerechnet. „Die Arbeitslosigkeit bei der Jugend geht durch die Decke“, befürchtet Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP). Sie bringt in die Landtagssitzung am 18. Juni einen Dringlichkeitsantrag ein, u.a. wird Lehrstellengarantie und spezielle Hilfe für den Berufseinstieg für Schulabgänger gefordert. Die AKOÖ kritisiert den „Lehrstellenbonus“ als „Körbergeld für Betriebe“ und fordert ein „ massives Jugendrettungspaket“.