Die Midlife-Katastrophe

Dass es überhaupt so weit kommen konnte, verdankt von Hell schlussendlich dem Zufall. „Als Sony Music mich damals anriefen und mich fragten, ob ich nicht eine Soloplatte machen möchte, hatte ich gerade mit einer Rechnung zu kämpfen, die ich nicht bezahlen konnte. Hätten sie mich also nur einen Tag früher gefragt, hätte ich sie wohl zur Hölle geschickt“, lacht er, „viele haben mich dann auch gefragt, ob ich diese Alben jetzt in einer Midlife-Crisis machen würde. Ich stecke aber viel eher in einer Midlife-Katastrophe.“ Ein Gespräch mit von Hell zu führen ist ein Abenteuer. Fiktion und Realität vermischen sich, Hans Husby redet bei Hank von Hell gerne in der dritten Person von sich oder macht gleich Fantasiewelten auf, die er noch dazu wild vermischt. „Kennst du diesen Film über diese Harry-Potter-Typen, die nach Narnia gehen und einen bestimmten Ring in den Vulkan werfen wollen? Da wartet ein Zauberer namens Gandalf-Voldemort, der versucht, einen großen schwarzen Dämon zu vergewaltigen. Er vergewaltigt ihn exakt 1000 Jahre und lang und plötzlich taucht er in weiß gekleidet im Wald auf. Das ist meine Geschichte, warum ich heute so aussehe.“ Bei Turbonegro trug er noch stolzes Schwarz.