Täglich um 9 Uhr werden auf der offiziellen Facebook-Seite der SP Wiener Neustadt zwei Gutscheine für die örtliche Gastronomie verlost. Rainer Spenger, der neue Vizebürgermeister und starke Mann der Sozialdemokraten, will damit ein Zeichen für die Gastro-Szene setzen und auch die Bevölkerung zur Rückkehr an die eigenen Stammtische bewegen. „Wir leisten zumindest einen kleinen symbolischen Beitrag und unterstützen unsere Unternehmer. So ermöglichen wir Menschen aus unserer Stadt einen Café- oder Restaurantbesuch“, so Spenger. Gespendet werden die Gutscheine, insgesamt mehr als 500 Euro, von den SP-Gemeinderäten.