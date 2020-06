Ein Albino-Eichhörnchen hat einer Familie in London den Park-Besuch versüßt. Das offenbar handzahme und bereits an Menschen gewöhnte Tier fraß den Spaziergängern sogar aus der Hand, wie Videoaufnahmen vom 10. Juni zeigen - in britischen Medien wird gemutmaßt, dass es in Großbritannien rund 50 Albino-Eichhörnchen gebe, nur einer von 100.000 Artgenossen komme mit der Pigmentstörung zur Welt.