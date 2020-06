Der 17-Jährige, der ein verstörendes Drohvideo über seine Schule ins Netz gestellt hat, soll wieder am Unterricht teilnehmen. Das wollen die Eltern des Burschen, der mit seiner „Satire“ einen Cobra-Einsatz am BRG Wallererstraße in Wels ausgelöst hatte. Die Staatsanwaltschaft Wels ortet übrigens auch keinen Spaß bei der Tat.