Doch die Algorithmen sind nicht fehlerfrei. Laut dem „Guardian“ wandten sich allein von Jänner bis März in 2,1 Millionen Fällen Nutzer an Facebook, die der Meinung waren, ihre Postings wurden zu Unrecht gelöscht. In 613.000 Fällen gab ihnen Facebook Recht und stellte die Inhalte wieder her.