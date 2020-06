Ein Plus von 20 Prozent in wirtschaftlicher Hinsicht und bei den Besuchen verzeichnete das Outlet Center am Brenner bis Anfang März. Dann kam Corona und die 70 Shops mussten schließen. Am Montag öffnete das Center wieder seine Tore. Mit der Grenzöffnung dürfen ab Dienstag auch Kunden aus Nordtirol eintreten.