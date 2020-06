7,44 von 10 möglichen Punkten erzielte Salzburg und belegte so den ersten Platz in dem Reiseranking. Speziell die Restaurants bekamen laut Martina Trummer von Tourismus Salzburg eine ausgezeichnete Bewertung. „Nach der Auszeichnung als Lonely Planet‘s Nummer Eins der weltweiten Städtedestinationen 2020 ist das eine weitere Bestätigung unserer Marke“, sagt Bert Brugger, Geschäftsführer der Tourismus Salzburg GmbH. „Das ist natürlich in der gegenwärtigen Situation ein zusätzlicher internationaler Werbewert.“ Der ressortzuständige Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) freute sich ebenfalls über die Auszeichnung: „Auch wenn die Auswertung nicht dezidiert mit den Festspielen zusammenhängt, so kommt sie doch zu einer Zeit, in der Salzburg mit der Durchführung der Festspiele im Sommer 2020 eine europäische Ausnahme ist und ein starkes Zeichen für Kultur setzt.“