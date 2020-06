In dem Dankesbrief lud Bürgermeister Luciano Striuli den 59-jährigen Minister samt Familie zu einem Urlaub in seiner Stadt ein. Anschober hatte vergangene Woche an die Reisenden appelliert: Wenn man die geltenden Regelungen wie den Mindestabstand einhalte, sei es nicht entscheidend, ob man im Salzkammergut, in Caorle oder in Deutschland urlaube.