In Österreich seit 2015 am Start

Spusu ist 2015 in Österreich gestartet und Eigenangaben zufolge aktuell der am schnellsten wachsende Mobilfunkanbieter des Landes. In Italien will das Unternehmen mit Werbung in Internet Fuß fassen. Möglich sind auch Fernseh-Werbekampagnen. „Wir wollen schrittweise wachsen, wie wir es in Österreich in den vergangenen Jahren erfolgreich getan haben und zwar mit Flexibilität und Effizienz“, betonte Katzbauer.