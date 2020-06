Großzügige Spenden

Doch sein Geld investiert Kanye nicht nur in sein eigenes Unternehmen. Nach den Black-Lives Matter-Protesten in den USA, die gegen den gewaltsamen Tod des Afro-Amerikaners George Floyd demonstrierten, spendete der vierfache Vater größere Summen an die Familien von Floyd und anderen Opfern von Polizeigewalt in den USA. Der Rapper wird außerdem die Studiengebühren für Floyds sechsjährige Tochter Gianna übernehmen.