Die Tiroler Volkspartei erachtet die Causa rund um den „Luder-Sager“ (siehe Video oben) von ÖVP-Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler offenbar bereits als erledigt. Der Koalitionsausschuss vergangene Woche habe die „Einheit wieder hergestellt“, war ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf am Montag am Rande einer Landesparteivorstandssitzung überzeugt. Geisler habe sich im Ausschuss und in der Landesregierung erneut entschuldigt.