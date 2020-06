Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer in München

Auch die Münchner Stadtverantwortlichen tüfteln erst an einem Masterplan. Ziel sei, in der Altstadt den Autoverkehr zu reduzieren, um mehr Platz für Fußgänger, Radfahrer und den öffentlichen Nahverkehr zu schaffen. Erste verkündete Maßnahmen sind neue Fußgängerzonen und der Ausbau von Radabstellanlagen sowie neue Parkregeln mit gestiegenen Gebühren werktags in der „Blauen Zone“ gegen Dauerparken. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung prüft zudem die Machbarkeit eines Altstadt-Radlrings.