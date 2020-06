10.000 Bio-Tampons für obdachlose Frauen gespendet

Kürzlich unterstützte Happy Mona obdachlose Frauen und spendete 10.000 Bio-Tampons an die Caritas Wien. Die Tatsache, dass sozial schlechter gestellte Frauen in Österreich keinen Zugang zu Periodenprodukten haben, hat das Gründer-Ehepaar Simone und Franz Messner dazu bewogen, rasch und großzügig zu helfen. Konkret hat das Paar von einer Obdachlosen erfahren, die sich während ihrer Periode eine Socke in die Unterwäsche legt, welche sie immer wieder auswäscht, da sie nichts anderes besitzt und sich keine teuren Produkte leisten kann. Diese erschütternde Geschichte bewog die beiden zu ihrer guten Tat.