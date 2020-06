Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“: Diesmal nimmt sich „Krone“-Sportchef Peter Frauneder im Gespräch mit Michael Fally Dominic Thiems Sieg in Belgrad vor Tausenden Fans („Ist in Serbien die Corona-Ansteckungsgefahr geringer als bei uns?“), Nestor El Maestros Ausraster, Davida Alabas Herzog-Rekord-Einstellung, Max Sax‘ Ohrfeige und Spielberg als MotoGP-Hotspot an (alles im Video oben).