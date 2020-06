Starker Betrieb in Berlin

An den Berliner Flughäfen hat der Wegfall der Reisewarnungen für die meisten europäischen Länder am Montag zu etwas mehr Betrieb geführt. Urlauber und Geschäftsreisende standen Schlange an den Sicherheitskontrollen. An beiden Flughäfen war aber weiterhin jeweils nur ein Terminal für An- und Abflüge geöffnet. Passagiere trugen die vorgeschriebenen Mund-Nasen-Masken und hielten weitgehend Abstand voneinander, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden.