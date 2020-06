Onlinehandel ist in Österreich ein Wachstumsmarkt

Über den E-Commerce erwirtschaftet Österreich mittlerweile einen beachtlichen Betrag von 7,5 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung um 300 Millionen Euro beziehungsweise 4%. Hieran zeigt sich die Bedeutung der Branche für die Wirtschaft. Auf der anderen Seite hat der Versandhandel mit massiven Verlusten zu kämpfen. So beträgt das Volumen hier nur noch 600 Millionen Euro, was einem Minus von 100 Millionen Euro beziehungsweise 14 % entspricht. Diese Erkenntnisse bringt eine Studie des Handelsverbandes hervor, die zwischen Mai 2018 und April 2019 durchgeführt wurde. In dieser Zeit wurden 1400 Österreicher ab 15 Jahren zu ihrem Einkaufsverhalten befragt.