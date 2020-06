Für das Nichtbefolgen der Corona-Verordnungen setzte es teils hohe Strafen. So verhängte die Polizei etwa für das Lesen eines Buches auf einer Bank oder auch einen Klimmzug im Park Bußgelder von rund 500 Euro. Die dazugehörigen Anzeigen beschäftigen die Behörden jedoch noch immer intensiv: Allein in Wien wurden 3300 Verwaltungsstrafverfahren beeinsprucht, wie das Magistrat mitteilte. Viele davon sind noch in Bearbeitung.