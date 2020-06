Der Beschuldigte soll am 8. März 2019 mit einem Trennschneider im Donauzentrum Eisenstäbe durchtrennt - und die entsprechenden Auflagen nicht eingehalten haben. Offenbar bildete sich ein Glutnest, das am nächsten Tag in der Früh zu einem spektakulären Brand im Bauteil 4 am Eck Wagramer Straße - Siebeckstraße führte. Es wurde letztlich Alarmstufe 4 ausgelöst.