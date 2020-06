Nicht nur einmal hörte man in den letzten Wochen, dass der FC Mauerwerk seinen Spielbetrieb einstellen wird. Für viele vielleicht ein Wunschdenken, doch diesen „Gefallen“ macht FCM-Präsident Mustafa Elnimr vielen Kritikern nicht. „Das ist ein Wahnsinn was die Leute alles reden“, ärgert sich Elnimr.

Die Simmeringer werden also auch in der nächsten Saison in der 3. Liga mit dabei sein. Veränderungen wird es aber trotzdem einige im Klub geben. So werden Kürsat Güclü & Co. ihre Heimspiele nicht mehr in Schwechat austragen. Der ausgelaufene Vertrag wurde nicht verlängert. Somit musste man sich nach einer „neuen“ Heimat umsehen, denn am Sportplatz in Kaiserebersdorf ist von Ostligaspielen noch länger keine Rede. „Wir machen den Platz gerade ostligatauglich. Das dauert ein bisschen. Aber irgendwann wollen wir dann dort unsere Spiele austragen“, lässt Elnimr wissen.



Neue Heimat Wienerberg

Schnell wurde aber eine neue Trainings- und Spielstätte gefunden. Ab 1. Juli sollen die Kicker der Simmeringer am Wienerberg-Platz dem Leder nachjagen. „Wir werden ein Jahr hier trainieren und unsere Meisterschaftsspiel abhalten. Es ist eine tolle Lösung für uns ich freue mich schon“, klingt Elnimr angriffslustig. Wer den Klubboss aber genauer kennt weiß natürlich auch über die Zielsetzung bestens Bescheid. Die schwache Saison 2019/20 hat mit Corona für Mauerwerk ein gutes Ende gefunden. Der Abstiegskampf blieb der Rieger-Elf durch die Annullierung erspart. Das neue Ziel ist aber ein altbekanntes - der Meistertitel! „Wir haben zwar eine neue Heimstätte, aber unser Ziel bleibt trotzdem gleich. Ich will in diesem Jahr Meister werden. Alles andere zählt für mich nicht.“



Kommen und Gehen

Die Kaderplanung ist bei Mauerwerk auch im Gange. Laut Präsident Elnimr steht der Großteil der Mannschaft - wird noch an der einen oder anderen Position gefeilt: „Wir holen vier Spieler aus Deutschland und haben auch schon zwei weitere Spieler aus der Liga verpflichten können. Auch unsere Spieler aus der letzten Saison werden fast alle bleiben.“ Auf der Trainerposition wird sich aber nichts verändern. Stefan Rieger wird auch in der kommenden Saison das Sagen an der Outlinie haben.