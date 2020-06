Sturm gewann das Derby in Hartberg mit 2:1. Endlich wieder gute News, doch droht jetzt wieder Ungemach? Augenzeugen berichten, Coach Nestor El Maestro und Sportchef Schicker in der Pause im Mannschaftsbus gesehen zu haben. Das wäre ein schweres Foul an der Funktionssperre. Ein weiteres Verfahren bei der Bundesliga wäre die Folge.