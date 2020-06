Entwicklung derzeit positiv

Italiens Oberster Gesundheitsrat (CTS) ist, was die Entwicklung der epidemiologischen Kurve betrifft, optimistisch. Laut CTS-Präsident ist die Lage bei den aktuellen Covid-19-Patienten nicht mehr so akut wie im Februar. Es gebe jedoch keine Beweise, dass das Virus schwächer geworden sei, wie einige Virologen behaupten. In elf der 20 italienischen Regionen wurden am Sonntag keine Todesopfer gemeldet.