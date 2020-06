Musik-Filmprojekt mit österreichweiter Initiative

„Der geplante Musikfilm bietet für alle Beteiligten und Sponsoren die einmalige Chance, bei einem Projekt dabei zu sein, das viral gehen und Österreich weltweit als Vorzeigeland positionieren wird. National wollen wir den Fokus inhaltlich vor allem auf Regionales legen und die Vielfalt unseres Landes zeigen. Die Tourismusbranche ist daher auch unter den ersten Unterstützern der Initiative“, betont Oskar Krauss. Umfassende on- und offline Marketing-Aktivitäten begleiten diesen Schulterschluss von Leistungsträgern verschiedener Branchen. Unter dem Motto „Leinen los“ wird als Herzstück ein einzigartiges Musikvideo produziert, das den Aufbruch in eine neue Zeit visualisiert. Der ausgewählte, mitreißende Song eines aufstrebenden, österreichischen Musikers motiviert dazu, sich vom Rhythmus leiten zu lassen und in die Gänge zu kommen. „Jeder hat seinen eigenen Rhythmus, aber als Gemeinschaft können wir gemeinsam viel bewegen und Tanzen verbindet. Wenn wir uns im gleichen Rhythmus bewegen, kommt die Liebe von ganz alleine“, beschreibt der Künstler, dessen Identität vorerst noch nicht verraten wird. Das Duo Jan Woletz und sein Co-Regisseur Stefan Polasek, bekannt von der in Österreich produzierten Fantasyserie „Wienerland“, wird Regie führen. Erst Anfang Mai ist sein Serien-Debüt bei den Los Angeles Film Awards in 32 Kategorien prämiert worden.