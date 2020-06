„Hätte Han Solo fast umgebracht“

Er schilderte in dem Podcast „Delta Flyers“, dass er für ein Casting in den Paramount Studios spät dran gewesen sei und deshalb beinahe Harrison Ford überfahren hat. „Ich rase also auf dem Parkplatz der Paramount Studios herum, und ich komme um diese eine Kurve, und dieser Typ im Anzug geht zwischen zwei Autos heraus direkt vor mein Auto, also bin ich in die Bremsen gestiegen“, erinnert sich Wang an die dramatischen Sekunden.