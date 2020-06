Sexy Trend auf Instagram: „Sunshine-Bum-Time“-Pose

Die diesjährigen Sommerferien gehen für viele dieses Jahr nicht an den Strand, sondern an einen See in Österreich oder in die Berge. Es ist jedoch vollkommen egal, wo man sich befindet: Für das perfekte Instagram-Bild kann man sich von überall aus in Pose werfen. Dem aktuellsten Trend zu Folge ist es dabei vor allem wichtig, den Hintern in Szene zu setzen.