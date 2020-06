Kulturlandesrat erfreut über das Projekt

Zufrieden mit der Art Steiermark Kulturbühne zeigt sich auch Kultuzrlandesrat Christopher Drexler: "Die Art Steiermark Kulturbühne hat an den Montagabenden der letzten Wochen ein professionell produziertes Live-Erlebnis unterschiedlicher künstlerischer Darbietungen zu den Steirerinnen und Steirern gebracht. Ich lade herzlich dazu ein, am Montag die Gelegenheit zu nutzen, auch die letzte Folge der Art Steiermark Kulturbühne zu verfolgen und die insgesamt fünf Produktionen, die weiterhin on demand verfügbar sind, zu genießen.“