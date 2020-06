Wiener kreiert Pokémon-Rap

„Ich hab‘ noch meinen Gameboy und die rote Edition. Alles andere ist für mich auf einen Hype die Reaktion“, rappt Max Rino in seinem Pokémon-Rap. Zeilen später heißt es „Ein falscher Move und die Folgen sind fatal. Ich erklär dir den Groove, das Spiel ist banal.“ Im Text dreht es sich um das gehypte Spiel „Pokémon-Go“. Den Rap veröffentlichte er mit „Cibo the Hacker“ unter dem Titel „Mach sie fertig mit ‘nem Smettbo“. Ein „Smettbo“ ist ein Pokémon der zweiten Stufe, das an einen Schmetterling erinnert.