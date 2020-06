Weitere Anbindung in Planung

Die Anbindung in Richtung Norden von der Trientlstraße bis zum Schwimmbad ist derzeit in Planung. „Das gilt auch für den Bereich am Kreisverkehr Burgfrieden bis zur Unterführung. Auch hier wollen wir im Sinne der Verkehrssicherheit einen Radweg installieren“, erklärt die Haller Bürgermeisterin.