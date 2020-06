Diese Vorteile bringt eine Zusatzversicherung: Anders als in vielen Nachbarländern Österreichs ist es nicht so leicht möglich, sich selbst eine Krankenkasse auszusuchen. Dafür sind die Leistungen der österreichischen Krankenkassen in etwa gleich, auch die Prämien sind gesetzlich geregelt. Österreich besitzt demnach ein solides und einheitliches System des Gesundheitsschutzes. Vielen Menschen in Österreich sind die gesetzlichen Leistungen des Gebietskrankenkassen aber nicht ausreichend. Für diesen Personenkreis lohnt es sich, die Möglichkeiten einer private Krankenversicherung zu vergleichen. Im folgenden Artikel möchten wir Sie umfangreich über die Vorteile einer Privatversicherung in Österreich informieren, vergleichen Sie die besten Anbieter am besten in Ruhe im Internet, bevor Sie eine Zusatzversicherung abschließen!