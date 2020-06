Am 15 Juni 2020 um 1.41 Uhr früh wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der B139 in Kematen/Krems beordert.

Der Unfalllenker, ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf, gab den Polizisten gegenüber an, dass er mit seinem Pkw auf der B139 Richung Bad Hall gefahren und einem Reh ausgewichen sei, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe und deshalb zwei Mal gegen die Leitplanke gekracht sei.