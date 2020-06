Je ein Fall kommt aus einem Pflegeheim im Bezirk St. Veit und Klagenfurt Land. Laut Informationen des Landes handelt es sich um eine Frau und einen Mann. Zwei Fälle betreffen Bewohner von Behindertenheimen in Villach. Alle vier Fälle seien asymptomatisch, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Seitens der Bezirksverwaltungsbehörden und des Magistrats ist das Contact Tracing bereits angelaufen.



Die in den zwei Heimen und der Behinderteneinrichtung tätigen Mitarbeiter wurden bereits getestet. Alle sind negativ! Derzeit sind in ganz Kärnten 3.158 Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen beschäftigt. In den Pflege- und Behindertenheimen gab es bis heute 5.283 Tests. In den Alten- und Pflegeheimen in Kärnten werden derzeit 5.600 Personen betreut.