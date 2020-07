Das braucht die Haut wirklich!

Nach dem langen Aufenthalt in der Sonne benötigt die Haut vor allem eines: Feuchtigkeit. Und zwar sowohl von innen als auch von außen. In erster Linie bedeutet das: viel trinken. Für die äußere Hautpflege werden Öle, Cremes und Lotionen empfohlen. Leider enthalten viele Feuchtigkeits-Produkte nicht das, was sie versprechen. Wir wollen Ihnen ein natürliches Pflanzenöl vorstellen, das sich in Asien bereits seit Jahrhunderten großer Beliebtheit erfreut.