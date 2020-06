Geduldig erklärte das Einlasspersonal am Samstagabend jedem einzelnen Konzertbesucher die strengen Corona-Regeln im Linzer Posthof: Nur im am Ticket angegebenen Sektor aufhalten, nur zugeteilten Eingang und Toilette benutzen, im Saal einen der grün markierten Sitzplätze wählen, die zum Nachbarn jeweils zwei Sessel Abstand sicherten, die Maske erst am Sitzplatz abnehmen.