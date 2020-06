Mit Montag ist die Maskenpflicht in vielen weiteren Bereichen gefallen. Schüler aber auch Konsumenten in der Gastronomie oder dem Tourismus müssen nun keine Maske mehr tragen. Auch die Sperrstunde wird um zwei Stunden nach hinten verschoben. Der Salzburger Wirtesprecher begrüßte die Neuerungen am Montag.