Sein 61-jähriger Freund, ebenfalls aus Feldkirchen, holte den Mann gegen 19.15 Uhr an seiner Wohnadresse ab. Der 67-Jährige wollte auf der Rücksitzbank hinter dem Lenker Platz nehmen. Dazu öffnete er die hintere Türe, beugte sich in den PKW und wollte noch etwas von seinem Platz wegräumen. Als er bereits ein Bein im Auto hatte, fuhr der 61-Jährige schon los. Dabei rollte er mit dem linken Hinterrad über das zweite Bein des 67-Jährigen. Der Mann wurde schwer am Bein verletzt. Nach medizinischer Erstversorgung wurde er in das UKH Klagenfurt eingeliefert.