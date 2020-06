„Bringt mich nicht dazu, dahin zu kommen“

Der Gouverneur veröffentlichte ein Video, auf dem Hunderte Menschen zu sehen waren, die am Freitagabend in einer Straße in Manhattan feierten. Cuomo schrieb dazu: „Bringt mich nicht dazu, dahin zu kommen.“ An den Folgen einer Coronavirus-Infektion sind im US-Staat New York bisher fast 31.000 Menschen gestorben, wie aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht. Auf dem Höhepunkt der Krise im April starben täglich im Schnitt rund 800 Menschen.