Der 43-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte am Samstag gegen 18.30 Uhr sein Motorboot am Attersee aus Richtung Steinbach kommend in Richtung der Ortschaft Attersee. Kurz vor dieser fuhr er in schneller Fahrt im Zickzackkurs durch die Schulungsfahrt von 15 Segeljollen einer Segelschule.