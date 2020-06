Nebenwirkungen

Beispiele aus der Vergangenheit untermauern den Rat zur Vorsicht, wie unter anderem ein Blick ins „Krone“-Archiv zeigt. So hat ein mit Wirkverstärkern versehener Impfstoff gegen die Schweinegrippe, die 2009 auch in Österreich grassierte, oftmals schwere Nebenwirkungen ausgelöst, bis hin zur Narkolepsie (Schlafattacken am hellichten Tag).