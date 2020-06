„Die Krise stellt unsere engagierten Tierheimbetreiber vor neue Herausforderungen“, weiß LH-Vize Anton Lang. „Es ist mir bewusst, dass in Zeiten wie diesen nicht so viele Spenden wie unter normalen Umständen eingehen. Viele Menschen werden von Existenzängsten geplagt - kein Wunder, dass die Spendenbereitschaft derzeit zurück geht. Doch die Tierheime sind auf diese angewiesen.“ Der SP-Politiker reagierte menschlich: 38.000 Euro Soforthilfe gehen an die Tierheime und -vereine.