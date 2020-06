In Unterach am Attersee wurden ein Mutterschaf und ihr Lamm gerissen, in Gmunden ebenfalls ein Lamm. Und in Maria Neustift wurde die Totgeburt einer Kuh angefressen – hier ist unklar, ob ein Wolf die Kuh attackiert hatte und sie deshalb ihr Kalb „verworfen“ hat. Bei allen in den vergangenen zwei Wochen getöteten Nutztieren wurden DNA-Proben entnommen und mit Abstrichen von gerissenen Rehen und Hirschen aus Molln, Kirchham und Steyrling zur Analyse eingeschickt. In Weyer und Vorderstoder sind heuer Wolfsrisse bekanntlich schon bestätigt worden.