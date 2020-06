Im Fußball bringt er soviel Erfahrung mit wie kaum ein anderer Salzburger: Markus Berger beendete still und leise seine Laufbahn. Der 35-Jährige, zuletzt noch in Grödig und beim SAK aktiv, schlägt die Trainerlaufbahn ein. Ein Rückblick auf eine außergewöhnliche Karriere, die Duelle mit Weltstars, einen Cup-Titel in Portugal und eine Flucht aus der Ukraine beinhaltete.