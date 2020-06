Dieses Fronleichnamswochenende dürfte 16 Gästen des Fischerhofes in Stuhlfelden in Erinnerung bleiben - allerdings im negativen Sinne: Am späten Samstagnachmittag ging der Stall direkt neben ihren beiden Appartements gegen 17.00 Uhr in Flammen auf. 138 Männer der Feuerwehren Stuhlfelden, Uttendorf, Mittersill und Saalfelden eilten zur Hilfe und bekämpften das Feuerinferno am Hof (wir berichteten )