Ganz durch ist der Deal noch nicht. „Der Vertrag muss noch unterschrieben werden, aber wir sind uns einig“, sagt Wendler selbst zum Stand der Dinge. Und er bringt viel Erfahrung mit: Sechsmal spielte er in der Bundesliga, in der zweiten Liga 99 Mal und erzielte dabei 23 Tore. „Mit Gernot Plassnegger als Trainer ist alles noch intensiver geworden, das geht sich bei mir mit Arbeit und Studium leider nicht mehr so aus.“ Optionen hatte Wendler mehrere, Lafnitz hatte für ihn aber Priorität Nummer eins.