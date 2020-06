Maradona ist der Weltstar zum Kultsong

Diego Maradona ist seit 1989 fest mit dem Song verbunden. Da tanzte der Zauberfuß im Neapel-Dress gegen Bayern beim Aufwärmen zu den Klängen von „Live is Life“. Das Video ist berühmt. Auch bei Diegos Hochzeit mit Claudia in Buenos Aires begleitete ihn das Lied beim Einzug in den Festsaal. Und man spielt gerne „Live is Life“ für Diego, wo immer er sich zeigt. Als Lionel Messi im Februar mit Barcelona in Neapel auftrat, legten die Italiener auch für den nächsten argentinischen Weltstar „Live is Life“ auf. Der Song verbindet einfach.