Im Tagesvergleich ist die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen am Sonntag österreichweit wieder angestiegen. Wurden am Samstag gerade einmal 14 neue Fälle in Österreich registriert, waren es am Sonntag wieder 31 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden - allerdings nur in zwei Bundesländern: Wien und Niederösterreich.