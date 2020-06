Auch Alpentour-Veranstalter Gerhard Schönbacher saß zuletzt solo am Rad. Normalerweise hätte Schönbacher, einst als Aktiver zweimal bei der Tour de France im Ziel, dieser Tage an die 450 Mountainbiker in der Region Schladming-Dachstein koordiniert. „Den Vertrag für das Rennen haben wir aber trotz Corona bereits bis 2024 verlängern können“, so Schönbacher, der trotz Absage durchwegs positive Rückmeldungen von Bikern erhalten hat. „Es hat fast keine Abmeldungen gegeben, fast alle sind nächstes Jahr wieder am Start, da haben wir sogar auf 550 Biker erhöht. Auch die Athleten aus Costa Rica haben sich gemeldet und gemeint, sie freuen sich auf nächstes Jahr.“