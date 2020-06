ÖFB-Legionär Philipp Mwene stand in der Mainzer Startelf, wurde aber zur Pause ausgetauscht. Sein Teamkollege Karim Onisiwo kam in der 23. Minute für Taiwo Awoniyi ins Spiel, der nach einem Sturz auf den Kopf ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. In der 17. Minute war der 22-jährige Nigerianer ungebremst auf den Rasen gestürzt und von der Schulter von Felix Uduokhai am Kopf getroffen worden. Awoniyi wurde nach minutenlanger Behandlung mit einer Halskrause vom Platz getragen, eine Diagnose gab es zunächst nicht.