Wo bei der 790er der Sport-Modus im Alltag immer etwas anstrengend war, bin ich mit der 890 R am liebsten in diesem Modus unterwegs. Die Gasannahme ist angenehm und man braucht die Hand nicht so weit drehen, um mehr Leistung abzurufen. Ich fahre also quasi automatisch ambitionierter, ohne das mit überfallartigem Krafteinsatz zu erkaufen. Und Leistung gibt es satt, im Vergleich zur Basis spürt man das übers ganze Drehzahlband deutlich.