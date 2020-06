Nach dem Auftritt von „Darius & Finlay’’ ging die Autodisco am Samstag in die zweite Runde. “Shany & Rudy MC’’, Dan Lee und „DW4RF’’ - bekannt als Europas kleinster DJ - heizten dem vorwiegend jungen Publikum diesmal so richtig ein. Die elektronischen Beats konnten über das Autoradio gehört werden.